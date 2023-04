Une niche (inter)nationale : l’exportation de l’art belge moderne au XIXe siècle Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Une niche (inter)nationale : l’exportation de l’art belge moderne au XIXe siècle Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité, 4 juin 2023, Fontainebleau. Une niche (inter)nationale : l’exportation de l’art belge moderne au XIXe siècle Dimanche 4 juin, 10h00 Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Au XIXe siècle, les autorités belges ont incité les artistes à se tourner vers le passé et sa tradition artistique pour s’en inspirer, et à faire « revivre » la célèbre « école flamande ». Cependant, le mécénat gouvernemental est devenu insuffisant pour soutenir le nombre toujours croissant de peintres et de sculpteurs engendrés par ces politiques. Les marchands d’art, parfois soutenus par le gouvernement, ont tenté de créer un marché pour l’art belge à l’étranger, en commercialisant l’« école belge » comme une véritable marque, exportant de grandes quantités d’art, notamment à Londres et à New York. Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T11:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T11:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Adresse Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Fontainebleau

Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Une niche (inter)nationale : l’exportation de l’art belge moderne au XIXe siècle Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité 2023-06-04 was last modified: by Une niche (inter)nationale : l’exportation de l’art belge moderne au XIXe siècle Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité 4 juin 2023 Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne