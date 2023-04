Écrire les histoires des institutions culturelles après 1945 Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Écrire les histoires des institutions culturelles après 1945 Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité, 3 juin 2023, Fontainebleau. Écrire les histoires des institutions culturelles après 1945 Samedi 3 juin, 16h00 Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Alors que de nombreuses institutions culturelles – et notamment les musées – s’occupent des questions mémorielles, la mémoire de leurs propres histoires est trop souvent maigre. En Belgique, le manque d’une historiographie systématique des institutions culturelles qui ont été fondées après 1945 – dont la majorité est dédiée à l’art moderne et contemporain – est assez marquant. À partir du livre Diepdruk – vlakdruk – hoogdruk – doordruk: 50 jaar Frans Masereel Centrum rédigé par le groupe de recherche KB45, cette conférence tentera de faire le bilan du travail qu’il reste à faire. Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T16:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

