Publications d’artistes : La contribution belge Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité, 3 juin 2023, Fontainebleau.

Publications d’artistes : La contribution belge Samedi 3 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité

Une enquête et quelques exemples mettant en lumière tant le développement que la spécificité des publications d’artistes par des artistes et des éditeurs belges. L’accent est mis sur les livres et les magazines créés par des artistes visuels, depuis les premières avant-gardes jusqu’à aujourd’hui, en soulignant l’importance des publications d’artistes comme outil de création et de communication. La conférence est basée sur le livre de Johan Pas Artists’ Publications : The Belgian Contribution (Koenig Books, 2017) et sur sa participation continue à la Collection pour la recherche sur les publications d’artistes (CRAP).

Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:00:00+02:00