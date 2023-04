Revisiter et réviser Rubens Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Revisiter et réviser Rubens Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité, 3 juin 2023, Fontainebleau. Revisiter et réviser Rubens Samedi 3 juin, 10h30 Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité La recherche sur Rubens s’appuie depuis des décennies sur le travail de l’historien d’art américain Julius S. Held. Cependant, il est temps aujourd’hui de discuter, nuancer ou corriger ses opinions sur le processus de création du maître flamand. En outre, de nouvelles découvertes archivistiques relatives aux paysages tardifs de Rubens révèlent que le paysage du début de l’époque moderne, comme celui d’aujourd’hui, a été aménagé à grande échelle ; rappelant la réalité du changement climatique, et les défis qu’il pose au XXIe siècle. Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

