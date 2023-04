Perspectives mondiales versus perspectives nationales dans l’art médiéval et de la Renaissance Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Perspectives mondiales versus perspectives nationales dans l’art médiéval et de la Renaissance Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité, 2 juin 2023, Fontainebleau. Perspectives mondiales versus perspectives nationales dans l’art médiéval et de la Renaissance Vendredi 2 juin, 15h30 Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Certaines notions de l’histoire de l’art sont profondément ancrées dans le XIXe siècle, et continuent souvent à définir notre discipline. Les origines bourgeoises de la Renaissance, tout comme les catégories nationales dans les expositions traitant du Moyen Âge ou de la Renaissance en sont l’exemple. C’est aussi le cas du clivage persistant entre l’art des Pays-Bas du Nord et du Sud aux XVe et XVIe siècles, tout comme des expositions sur les paysages flamands. Qu’apporterait une perspective globale si l’on tenait compte des courants croisés entre des centres artistiques dynamiques ? Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T15:30:00+02:00 – 2023-06-02T16:30:00+02:00

2023-06-02T15:30:00+02:00 – 2023-06-02T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Adresse Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Ville Fontainebleau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Fontainebleau

Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Perspectives mondiales versus perspectives nationales dans l’art médiéval et de la Renaissance Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité 2023-06-02 was last modified: by Perspectives mondiales versus perspectives nationales dans l’art médiéval et de la Renaissance Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité 2 juin 2023 Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne