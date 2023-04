Dialogue entre Cécile Massart et Isabelle Masson-Loodts Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Dialogue entre Cécile Massart et Isabelle Masson-Loodts Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin, 4 juin 2023, Fontainebleau. Dialogue entre Cécile Massart et Isabelle Masson-Loodts Dimanche 4 juin, 13h30 Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin Cécile Massart concentre son travail sur la recherche d’un mode de transmission de la mémoire des sites de déchets radioactifs dans le paysage. Elle est l’auteure de Archives du futur, Pour une culture nucléaire et de Sarcophagi, Radioactive Waste (La Lettre volée). Isabelle Masson-Loodts a, elle, publié Paysages en bataille : les séquelles environnementales de la Grande Guerre (Nevicata), et réalisé le documentaire Un héritage empoisonné. Elles dialogueront autour des thèmes de l’enfouissement des déchets et de la pollution des sols. Carte blanche au Centre Wallonie-Bruxelles, Paris Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

