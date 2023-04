Rencontre avec Pierre de Mûelenaere Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Rencontre avec Pierre de Mûelenaere Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin, 4 juin 2023, Fontainebleau. Rencontre avec Pierre de Mûelenaere Dimanche 4 juin, 10h00 Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin En 1890, Joseph Conrad sert comme capitaine sur le fleuve Congo. De retour en Angleterre, il écrit Au cœur des ténèbres. Inspiré tant par le texte de Conrad que par des photographies issues notamment des archives du Musée royal de l’Afrique centrale, Thunder and Lightning (Totalism-ONLIT Editions) est le premier recueil de bois gravés de Pierre de Mûelenaere, par ailleurs éditeur (ONLIT Editions) et musicien au sein des duos Maze & Lindholm et Orphan Swords. Carte blanche au Centre Wallonie-Bruxelles, Paris Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T11:00:00+02:00

