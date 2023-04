Ce que l’œil numérique fait aux images (Société & Représentations, nᵒ 55) Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Ce que l’œil numérique fait aux images (Société & Représentations, nᵒ 55) Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin, 3 juin 2023, Fontainebleau. Ce que l’œil numérique fait aux images (Société & Représentations, nᵒ 55) Samedi 3 juin, 17h00 Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin Cette table ronde présentera le dossier « L’Œil numérique » de la revue Société & Représentations, paru en 2023. Nous reviendrons sur la manière dont l’ère numérique modifie notre rapport aux images : l’émergence d’un imaginaire de la techno-surveillance (l’œil espion) ; les transformations du regard et des formats (l’œil orienté), la connaissance et la gestion des archives picturales (l’œil augmenté). Cette séance sera également l’occasion de discuter des enjeux des outils de génération automatique d’images, et de ce qu’ils impliquent pour le futur de notre mémoire graphique. Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

