Les patrimoines de mode face aux changements climatiques Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin, 3 juin 2023, Fontainebleau. Les patrimoines de mode face aux changements climatiques Samedi 3 juin, 15h30 Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin Les patrimoines de mode sont confrontés aux défis écologiques de demain posés par le réchauffement climatique, la mode étant par nature une activité saisonnière. La conservation et la valorisation des pièces textiles et vestimentaires obligent les musées et les patrimoines des maisons de mode à redoubler de vigilance. À l’heure de l’Anthropocène, que peuvent ces patrimoines face aux bouleversements climatiques ? Cette table ronde y répondra à travers des études de cas historiques et contemporains. Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:30:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

