Dialogue entre Samuel Dégardin et Olivier Deprez autour de l'œuvre de Frans Masereel
Samedi 3 juin, 14h30
Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin

Le graveur belge Frans Masereel (1889-1972) est aujourd'hui considéré comme l'inventeur du roman graphique sans paroles moderne. Samuel Dégardin est spécialiste de l'œuvre de Masereel, qu'il a présentée dans plusieurs livres publiés aux éditions Martin de Halleux. Il a publié récemment Frans Masereel, voyages au pays des Soviets (Édition Snoeck). Olivier Deprez est membre fondateur du collectif « Frigoproduction », des éditions Fréon et FRMK, il est écrivain, théoricien, peintre, graveur et dessinateur. Il est l'auteur de Le château, adaptation gravée de l'œuvre de Kafka (Frémok).

Carte blanche au Centre Wallonie-Bruxelles, Paris

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T15:30:00+02:00

