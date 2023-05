De Fontainebleau à Monaco : nouvelles perspectives sur la restauration de fresques de la Renaissance Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

De Fontainebleau à Monaco : nouvelles perspectives sur la restauration de fresques de la Renaissance

Samedi 3 juin, 10h30
Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin

Si le château de Fontainebleau est célèbre pour ses décors de la Renaissance, le palais princier de Monaco conserve également un ensemble exceptionnel de fresques du XVIe siècle, conçues par les successeurs du disciple de Raphaël, Perino del Vaga. Cette table ronde vise à confronter le chantier de restauration monégasque ouvert en 2013 et le chantier bellifontain de la porte Dorée, du point de vue de l'histoire de l'art comme de celui de la restauration et de ses nouvelles méthodes.

