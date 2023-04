Enjeux environnementaux et patrimoine. Protéger, anticiper, s’adapter Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

Enjeux environnementaux et patrimoine. Protéger, anticiper, s’adapter Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin, 2 juin 2023, Fontainebleau. Enjeux environnementaux et patrimoine. Protéger, anticiper, s’adapter Vendredi 2 juin, 14h30 Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin Les changements climatiques mettent en danger le patrimoine : préservation plus difficile, menace de profonde transformation ou de disparition de certains éléments du patrimoine matériel, immatériel et naturel… À l’occasion de la table ronde qui réunira des auteurs du nᵒ 18 de la revue Patrimoines de l’Institut national du patrimoine, on s’interrogera sur le changement des pratiques entraîné par la prise de conscience des professionnels. Comment les institutions et les professionnels s’adaptent-ils ? Quelles stratégies mettent-ils en place face à ces problématiques nouvelles ? Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

