Fontaine-Henry Les Randos d’Henry 2023 Château de Fontaine Henry Fontaine-Henry, 22 septembre 2023, Fontaine-Henry. Les Randos d’Henry 2023 22 – 24 septembre Château de Fontaine Henry Entrée libre, participation payante sur inscription, tarifs de 3 à 25 euros Les Randos d’Henry Du 22 au 24 septembre 2023, à Fontaine Henry, aura lieu la 4ème édition de l’événement Les Randos d’Henry. Ce week end sportif convivial est organisé dans un cadre naturel au pied du Château de Fontaine Henry. Un large choix d’épreuves pour tous les publics est proposé durant le week end : Trail de nuit Randonnées gourmandes nocturnes de 3km avec halte dans une grotte pour déguster un pique nique gourmand préparé par un chef caennais tout en admirant un mapping Randonnées gourmandes de 12 km sur le temps du déjeuner avec 3 haltes dans des endroits insolites dégustations préparées par des chefs Randonnées VTT pour enfants de 6 km Vetathlon de 4 km à pied et 6 km à vélo Randonnées VTT de 30, 40, 50 et 80 km Randonnées pédestre « nettoyons la nature » 2 soirées sont également proposées le vendredi et le samedi avec concert gratuit et restauration sur place Le programme de la manifestation : Vendredi 22 septembre 2023 : Trail semi-nocturne : 12 km environ dans la vallée de la Mue (nouveau parcours) Balade nocturne gourmande : dégustation gourmande préparée par un chef dans un lieu insolite, devant une projection lumineuse (mapping vidéo) Soirée apéro-concert en plein air sur l’esplanade du château Samedi 23 septembre 2023 : Nouveaux parcours / nouveaux lieux de dégustation Randonnée pédestre gourmande : 02h30 de randonnée et gastronomie en cheminant autour de Fontaine-Henry, 10 km avec 3 étapes dégustation dans des lieux atypiques, animées par des chefs Marché de producteurs de 14h00 à 18h00 Randonnée VTT enfants : 8 km pour les enfants à partir de 6 ans et parcours draisienne pour les moins de 6 ans avec goûter en famille pour reprendre des forces ! Soirée repas à partir de 20h30 et concert gratuit en plein air sur l’esplanade du château Dimanche 24 septembre 2023 : Randonnées VTT (3 distances – 80, 55 et 35km) : des randonnées sur des chemins variés dans la vallée de la Mue Randonnée pédestre (15 km) Château de Fontaine Henry 3 Le Château, 14610 Fontaine-Henry Fontaine-Henry 14610 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://lesrandosdhenry2023.ikinoa.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T18:00:00+02:00 – 2023-09-22T23:00:00+02:00

2023-09-22T18:00:00+02:00 – 2023-09-22T23:00:00+02:00

2023-09-24T08:00:00+02:00 – 2023-09-24T19:00:00+02:00

