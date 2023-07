Visite guidée du château Château de Fontaine-Henry Fontaine-Henry Catégories d’Évènement: Calvados

Fontaine-Henry Visite guidée du château Château de Fontaine-Henry Fontaine-Henry, 16 septembre 2023, Fontaine-Henry. Visite guidée du château 16 et 17 septembre Château de Fontaine-Henry Réservation conseillée, visite + parc : 5,5€, 4€ (7-15 ans), parc seulement : 3€, 1,5€ (7-15 ans). Venez découvrir des artisans d’art au château de Fontaine-Henry, qui se feront un plaisir de vous dévoiler tous les aspects de leurs métiers si uniques ! Des visites du château vous seront également proposées ainsi qu’une enquête dans le parc pour les plus jeunes. Château de Fontaine-Henry 3 Le Château, 14610 Fontaine-Henry Fontaine-Henry 14610 Calvados Normandie 02 31 26 93 67 http://www.chateaudefontainehenry.com [{« type »: « email », « value »: « bienvenue@chateaudefontainehenry.com »}] Le château surplombe la verdoyante vallée de la Mue. Ses toits d’une hauteur vertigineuse coiffent une façade richement sculptée où les styles XVe et XVIe s. se succèdent. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

