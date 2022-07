Savoir-faire : des artisans d’art, qui travaillent à la conservation de notre patrimoine Château de Fontaine-Henry Fontaine-Henry Catégories d’évènement: Calvados

Fontaine-Henry

Savoir-faire : des artisans d’art, qui travaillent à la conservation de notre patrimoine Château de Fontaine-Henry, 17 septembre 2022, Fontaine-Henry. Savoir-faire : des artisans d’art, qui travaillent à la conservation de notre patrimoine 17 et 18 septembre Château de Fontaine-Henry

Réservation fortement conseillée. Visite guidée : 5,50€ (adulte), 4€ (7-15 ans). Accès extérieur : 3€ (adulte), 1,50€ (7-15 ans). L’évènement est gratuit < 7 ans. Le château de Fontaine-Henry vous propose d'en apprendre davantage sur le patrimoine et ses artisans. Vous pourrez également visiter le château avec des visites guidées. Château de Fontaine-Henry 3 Le Château, 14610 Fontaine-Henry Fontaine-Henry 14610 Calvados Normandie 02 31 26 93 67 http://www.chateaudefontainehenry.com Le château surplombe la verdoyante vallée de la Mue. Ses toits d'une hauteur vertigineuse coiffent une façade richement sculptée où les styles XVe et XVIe s. se succèdent. Le château de Fontaine-Henry vous propose de découvrir ou de redécouvrir des artisans d’art, qui travaillent tous les jours à la conservation de notre patrimoine, et parfois même qui l’embellissent.

Vous pourrez également découvrir le château et son histoire au travers d’une visite guidée.

Pour les plus jeunes, un jeu d’enquête est proposé, dans lequel vous devrez résoudre la disparition inquiétante d’un artisan. Que lui est-il arrivé ? Ou est-il ? Tant de questions auxquelles vous devrez répondre, au travers des différentes énigmes qui vous sont proposées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T13:30:00+02:00

2022-09-18T18:30:00+02:00 château de Fontaine-Henry

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Fontaine-Henry Autres Lieu Château de Fontaine-Henry Adresse 3 Le Château, 14610 Fontaine-Henry Ville Fontaine-Henry Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Château de Fontaine-Henry Fontaine-Henry Departement Calvados

Château de Fontaine-Henry Fontaine-Henry Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontaine-henry/

Savoir-faire : des artisans d’art, qui travaillent à la conservation de notre patrimoine Château de Fontaine-Henry 2022-09-17 was last modified: by Savoir-faire : des artisans d’art, qui travaillent à la conservation de notre patrimoine Château de Fontaine-Henry Château de Fontaine-Henry 17 septembre 2022 Château de Fontaine-Henry Fontaine-Henry Fontaine-Henry

Fontaine-Henry Calvados