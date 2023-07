Visite libre du château de Fontaine-Française Château de Fontaine-Française Fontaine-Française, 17 septembre 2023, Fontaine-Française.

Visite libre du château de Fontaine-Française Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Château de Fontaine-Française Tarif : 5 € – Gratuit jusqu’à 18 ans

Le château de Fontaine-Française et ses jardins (XVIIIe siècle) sont classés au titre des Monuments historiques.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite libre à tarif préférentiel le dimanche 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Découvrez la salle des gardes, les salons et chambres d’apparat qui témoignent de la splendeur du siècle des lumières, et les jardins à la française, composés de topiaires d’ifs et de près de 400 tilleuls taillés en portique.

Château de Fontaine-Française 2 rue Henry Berger 21610 Fontaine-Française Fontaine-Française 21610 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 75 80 40 http://www.chateau-fontainefrancaise.fr Le château se situe à 40 km de Dijon, à 18 km de la sortie n° 5 de l’autoroute A31 et à 22 km de Gray. l’accès au château peut se faire en voiture, le village disposant de plusieurs parkings gratuits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Xavier de Caumont La Force