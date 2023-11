Concert de Gospel au Château de Fonscolombe Château de Fonscolombe Le Puy-Sainte-Réparade Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Le Puy-Sainte-Réparade Concert de Gospel au Château de Fonscolombe Château de Fonscolombe Le Puy-Sainte-Réparade, 1 décembre 2023, Le Puy-Sainte-Réparade. Le Puy-Sainte-Réparade,Bouches-du-Rhône Cette année, Noël rime avec gospel !.

2023-12-01 18:00:00 fin : 2023-12-01 20:00:00. EUR.

Château de Fonscolombe Route de Saint-Canadet

Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This year, Christmas rhymes with gospel! Este año, la Navidad tiene que ver con el Evangelio Dieses Jahr reimt sich Weihnachten auf Gospel! Mise à jour le 2023-11-17 par Provence Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Le Puy-Sainte-Réparade Autres Lieu Château de Fonscolombe Adresse Château de Fonscolombe Route de Saint-Canadet Ville Le Puy-Sainte-Réparade Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Château de Fonscolombe Le Puy-Sainte-Réparade latitude longitude 43.650886;5.461527

Château de Fonscolombe Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-puy-sainte-reparade/