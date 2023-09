Visite des vestiges du Château de Folleville Château de Folleville Folleville, 16 septembre 2023, Folleville.

Visite des vestiges du Château de Folleville 16 et 17 septembre Château de Folleville entrée libre gratuit

l’office de tourisme Avre Luce Noye vous accueille

dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2023

pour une visite guidée des vestiges du Château de Folleville

les samedi 16 et dimanche 17 septembre

de 10h à 12h et de 14h à 17h

GRATUIT

Venez découvrir l’histoire du château de Folleville de sa création à nos jours. Vous pourrez voir sa magnifique tour octogonale et le mobilier d’interprétation qui vous permettra de vous imaginer à quoi ressembler le château avant son démantèlement.

plus d’infos au 03 22 41 58 72

Château de Folleville 2 rue Saint Vincent de Paul 80250 Folleville Folleville 80250 Somme Hauts-de-France 03 22 41 58 72 On estime que le château a été construit vers les XIVe siècle, XVe siècle sur l’emplacement d’un édifice antérieur, le donjon quadrangulaire fut quant lui édifié au XIe siècle

La forteresse médiévale de Folleville domine la vallée de la Noye. Ce lieu était à conquérir et fut au cœur la guerre de Cent Ans.

Réaménagé en demeure de plaisance par Raoul de Lannoy, qui y reçoit plusieurs rois de France, à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, la vieille forteresse médiévale connaît un long déclin à partir du XVIIIe siècle.

S’en suit sa démolition partielle qui a été entreprise par le duc de Mailly à partir de 1777.

Les ruines du château sont désormais la propriété de la Communauté de Communes Avre Luce Noye et sert d’écrin à des événements culturels tout au long de l’année. parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

