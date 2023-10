Soirée Halloween au château de Floressas Château de Floressas Floressas, 31 octobre 2023, Floressas.

Floressas,Lot

Rendez-vous au château de Floressas pour une soirée Halloween le 31 octobre

Une surprise attend le déguisement le plus effrayant

Places limitées, réservations par téléphone avant le 27 octobre

Organisé par l’association indépendante des parents d’élèves de Mauroux / Sérignac

Les enfants sont sous la responsabilité des parents ou accompagnateurs.

2023-10-31 18:00:00 fin : 2023-10-31 . 10 EUR.

Château de Floressas

Floressas 46700 Lot Occitanie



Halloween party at Château de Floressas on October 31

A surprise awaits the scariest disguise

Places are limited, so book by telephone before October 27

Organized by the Mauroux / Sérignac independent parents’ association

Children are the responsibility of parents or carers

Fiesta de Halloween en el Château de Floressas el 31 de octubre

Una sorpresa aguarda al disfraz más terrorífico

Plazas limitadas, reserve por teléfono antes del 27 de octubre

Organizado por la asociación independiente de padres Mauroux / Sérignac

Los niños son responsabilidad de sus padres o cuidadores

Treffpunkt Schloss Floressas für eine Halloween-Party am 31. Oktober

Auf das gruseligste Kostüm wartet eine Überraschung

Begrenzte Plätze, telefonische Reservierungen bis zum 27. Oktober

Organisiert von der unabhängigen Elternvereinigung von Mauroux / Sérignac

Die Kinder stehen unter der Verantwortung der Eltern oder Begleitpersonen

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Cahors – Vallée du Lot