Visite libre du parc et du jardin de Fléville, labellisé « Jardin remarquable » Château de Fléville, 3 juin 2023, Fléville-devant-Nancy. Visite libre du parc et du jardin de Fléville, labellisé « Jardin remarquable » 3 et 4 juin Château de Fléville 6€, gratuit pour les moins de 6 ans Château de Fléville Rue du château, Fléville-devant-Nancy, Meurthe-et-moselle, Grand Est Fléville-devant-Nancy 54710 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 25 64 71 http://www.fleville.com http://facebook.com/chateaudefleville;http://instagramm.com/chateaudefleville Le château de Fléville bénéficie d’un environnement exceptionnel, avec son jardin, adossé à une Orangerie du XVIIIe s., dont la façade arrière est décorée d’un trompe l’oeil. Un grand parc romantique de 20 ha, dessiné par Paul de Choulot, classé monuments historiques et labellisé jardin remarquable, entoure le château : on peut y admirer les fabriques, les allées sinueuses… Entrée par le devant du château Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

