Villeneuve-d'Ascq Atelier Cuisiner un réveillon bas carbone Château de Flers Villeneuve-d’Ascq, 17 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Atelier Cuisiner un réveillon bas carbone Dimanche 17 décembre, 11h00 Château de Flers Gratuit sur inscription Dimanche 17 décembre 2023 de 11h à 13h, Co-mitonne vous apprend à concocter un repas de réveillon éco-responsable au Château de Flers. Gratuit sur inscription.

Un repas qui coche toutes les cases de vos préoccupations tout en éveillant vos papilles et celles de vos convives. A vos tabliers ! Inscriptions Inscriptions via le formulaire en ligne sur le site internet de la ville : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_octobre_novembre_decembre_2023

Attention : une fois l’atelier sélectionné, pensez à valider votre panier pour confirmer votre réservation. Vous recevrez ensuite un mail récapitulatif avec le billet de réservation. Il peut vous être demandé lors de l’atelier. Inscription sur liste d’attente Vous vouliez participer à l’atelier mais il est complet ?

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur liste d’attente. En cas de désistement de l’un des participants, le service développement durable prendra contact avec vous par mail ou téléphone.

Château de Flers Chemin du chat botté. 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

