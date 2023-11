Promenades contées avec l’âne Cadichon qui adore les belles histoires de cadeaux Château de Flers Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

belles histoires de cadeaux 16 et 17 décembre Château de Flers entrée libre Promenades contées avec l’âne Cadichon qui adore les belles histoires de cadeaux Petits et grands sont conviés à écouter les belles histoires de l’âne Cadichon de Gruson. Ouvrez grand les oreilles ! En continu, balades de 30 min au départ du château de Flers (au croisement du chemin de la chaise et du chemin de la chasse).

Gratuit sans réservation

Pour plus d'informations: 03 20 43 55 75 ou ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Château de Flers
Chemin du Chat Botté, 59650 Villeneuve d'Ascq
Villeneuve-d'Ascq 59650
Nord
Hauts-de-France

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

Détails
Catégories d'Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq

Lieu
Château de Flers

Adresse
Chemin du Chat Botté, 59650 Villeneuve d'Ascq

Ville
Villeneuve-d'Ascq

Departement
Nord

