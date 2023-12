Opération de collecte de jouets Château de Flers Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Opération de collecte de jouets Château de Flers Villeneuve-d’Ascq, 16 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Opération de collecte de jouets 16 et 17 décembre Château de Flers Dans le cadre du marché de Noël au château de Flers, le service développement durable organise une collecte de jouets d’occasion à destination d’associations de solidarité et/ou promouvant le réemploi. A cette occasion, un camion de 20m3 du Secours populaire sera présent à proximité de l’entrée du château : le samedi 16 décembre de 14h à 19h

le dimanche 17 décembre de 11h à 18h. Vous pourrez y déposer les jouets en bon état ou nécessitant une légère remise en état (nettoyage, piles à changer, …).

Les jouets cassés ne pourront être recueillis. Les jouets collectés tout au long de ce week-end seront déposés à l’association la Remise Enjouée située à la ferme des sens. Château de Flers Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00

