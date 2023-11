Atelier zéro déchet : Tawashi et Furoshiki au Château de Flers Château de Flers Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Atelier zéro déchet : Tawashi et Furoshiki au Château de Flers Château de Flers Villeneuve-d’Ascq, 16 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Atelier zéro déchet : Tawashi et Furoshiki au Château de Flers Samedi 16 décembre, 14h00 Château de Flers Gratuit – Tout public – Atelier en continu Samedi 16 décembre 2023, de 14h à 16h, Passerelles ludiques vous apprend à fabriquer des éponges récup’ faites maisons inusables. En deuxième partie d’atelier, découvrez une technique séculaire pour emballer vos cadeaux avant de les déposer au pied du sapin.

Tout public

Atelier en continu Château de Flers Chemin du chat botté. 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Château de Flers
Adresse Chemin du chat botté. 59650 Villeneuve d'Ascq
Ville Villeneuve-d'Ascq
Departement Nord

