Villeneuve-d'Ascq Concert de Rue de Pologne au Marché de Noël du Château de Flers Château de Flers Villeneuve-d’Ascq, 9 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Concert de Rue de Pologne au Marché de Noël du Château de Flers Samedi 9 décembre, 16h30 Château de Flers entrée libre Concert de la chorale Rue de Pologne au Marché de Noël du Château de Flers La chorale Rue de Pologne unit ses voix pour vous entraîner en un voyage polyphonique vers les harmonies du monde. Ouverture culturelle et écoute sont les maîtres mots de ce chœur de femmes qui se réunit chaque semaine pour partager son goût musical dans des créations collectives où chacune trouve sa place. Nous vous proposerons de partir avec nous découvrir un hymne à la nuit norvégien, un chant d’entraînement ghanéen ou encore une berceuse cosaque… et peut-être chanterez-vous vous aussi ! Samedi 9 décembre à 16h30 dans la cour du château

Entrée libre – tous publics Informations au 03 20 43 55 75 ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu Château de Flers Chemin du Chat Botté, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 43 55 75 »}, {« type »: « email », « value »: « ot@villeneuvedascq-tourisme.eu »}] [{« link »: « mailto:ot@villeneuvedascq-tourisme.eu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

