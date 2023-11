Séance photo portrait Light Painting par NinjaRoux au Marché de Noël du Château de Flers Château de Flers Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Séance photo portrait Light Painting par NinjaRoux au Marché de Noël du Château de Flers Château de Flers Villeneuve-d’Ascq, 26 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Séance photo portrait Light Painting par NinjaRoux au Marché de Noël du Château de Flers Dimanche 26 novembre, 11h00 Château de Flers Entrée libre sans réservation Séance photo portrait Light Painting par NinjaRoux au Marché de Noël du Château de Flers NinjaRoux immortalise votre venue au Marché de Noël !

Prenez la pose, seul, en famille ou entre amis, et regardez les effets lumineux incroyables créés en direct par le photographe.

Puis vous récupérez votre photo par e-mail. Gratuit sans réservation

Dimanche 26 novembre de 11h à 18h. Château de Flers Chemin du Chat Botté, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 43 55 75 »}, {« type »: « email », « value »: « ot@villeneuvedascq-tourisme.eu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

