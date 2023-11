Marché de Noël du châteeau de Flers Château de Flers Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Marché de Noël du châteeau de Flers Château de Flers Villeneuve-d’Ascq, 25 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Marché de Noël du châteeau de Flers 25 novembre – 17 décembre Château de Flers Entrée libre Marché de Noël du château de Flers Les samedis (14h – 19h) et dimanches (11h – 18h) Toute la magie de Noël dans un cadre exceptionnel et intimiste ! Le château, paré de mille feux, vous accueille au son des chants traditionnels. Dans la cour et dans les salles, les exposants soigneusement sélectionnés sont la promesse de cadeaux uniques à prix raisonnable. Après avoir flâné, une petite pause gourmande pour se réchauffer s’impose. Puis, direction les animations. Des animations et ateliers ! Dimanche 3 décembre à 14h

Confection d’étoiles de Noël en carton avec Craft Up *

Toutes les infos ici : https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/830/evenement/98629160/atelier-de-confection-detoiles-de-noel-en-carton Samedi 9 décembre

14h : Gravage de vélos contre le vol et stand d’infos avec l’ADAV *

16h30 : Concert de la chorale Rue de Pologne

17h : Balade nocturne en vélo, vin chaud offert * Dimanche 10 décembre de 14h à 18h

Concours de dessin par AD CREACTION Samedi 16 décembre de 14h à 16h

Confection de Tawashi / Furoshiki avec Passerelles Ludiques * Dimanche 17 décembre à 11h

Cuisiner un réveillon bas carbone avec co-mitonne * Les ateliers suivis d‘une * sont sur inscription et organisés par le Service Développement Durable de la Ville de Villeneuve d‘Ascq :

https://www.villeneuvedascq.fr/agenda-du-developpement-durable Château de Flers, chemin du Chat Botté à Villeneuve d’Ascq

Renseignements au 06 08 93 19 26 ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu Château de Flers Chemin du Chat Botté, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 93 19 26 »}, {« type »: « email », « value »: « ot@villeneuvedascq-tourisme.eu »}] [{« link »: « https://www.villeneuvedascq.fr/agenda/830/evenement/98629160/atelier-de-confection-detoiles-de-noel-en-carton »}, {« link »: « https://www.villeneuvedascq.fr/agenda-du-developpement-durable »}, {« link »: « mailto:ot@villeneuvedascq-tourisme.eu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00

marché de noël noël Office de Tourisme de Villeneuve d'Ascq

