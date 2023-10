Exposition de l’artiste Je Signe Ici? Château de Flers Villeneuve-d’Ascq, 29 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Exposition de l’artiste Je Signe Ici? 29 octobre – 17 novembre Château de Flers Entrée libre

Je Signe Ici? expose au château de Flers !

En apparence, tout va bien… Mais en êtes-vous sûr?

Ses images, simples en apparence, racontent des histoires qui semblent anodines. Mais y avez-vous vraiment prêté attention? En y regardant bien, on sent que quelque-chose ne va pas, on repère LE détail qui change totalement le sens de la scène… et qui fait peur !

Formé en tant qu’auteur et dessinateur de romans graphiques, Je Signe Ici? est passionné depuis toujours par les comics, dont il explore particulièrement l’univers dans son travail depuis 2 ans.

Venez visiter l’exposition lors d’Halloween au château de Flers le dimanche 29 octobre ! De nombreuses activités pour se faire peur en famille. Toutes les informations ici : https://openagenda.com/agendas/46725669/events/71235314

Entrée gratuite

Mardi au vendredi : 9h-12h30 | 14h-18h

Samedi : 9h – 12h

Château de Flers Chemin du Chat Botté, 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Je Signe Ici ?