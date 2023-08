Paysages d’hier et d’aujourd’hui avec l’âne Cadichon Château de Flers Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Paysages d’hier et d’aujourd’hui avec l’âne Cadichon Château de Flers Villeneuve-d’Ascq, 16 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Paysages d’hier et d’aujourd’hui avec l’âne Cadichon Samedi 16 septembre, 14h30, 16h00, 17h30 Château de Flers Gratuit sur réservation Samedi 16 septembre 2023, nous aurons plaisir à marcher tous ensemble près du lac avec l’âne Cadichon.

Ancien intervenant de l’école des Passemurailles du C.A.U.E, Antoine racontera aux petites et aux grandes oreilles la mutation d’un paysage et sa nécessaire préservation.

RV au croisement du Chemin de la Chasse et du Chemin de la Chaise à proximité du château de Flers.

Plusieurs créneaux :

Samedi 16 septembre : de 14h30 à 15h30,

de 16h à 17h

et de 17h30 à 18h30 Gratuit

Limité à 30 personnes par balade, sur inscription

Réservation au +33 (0)6 08 93 19 26 ou sur www.villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie.html Château de Flers Chemin du chat botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie.html »}] [{« link »: « http://www.villeneuvedascq-tourisme.eu/billetterie.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

