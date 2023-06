Fête de la musique pour les kidz ! Château de Flers Villeneuve-d’Ascq, 21 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Fête de la musique pour les kidz ! Mercredi 21 juin, 15h00 Château de Flers Entrée libre

Fête de la musique pour les kidz !

Mercredi 21 juin, si la météo le permet, le château de Flers se transforme en boum pour les enfants ! Au programme, Dj Set et animations musicales, piste de danse, jeux flamands, et activités pour toute la famille. Crêpe et boissons sur place.

De 15h à 18h au château de Flers, chemin du Chat Botté à Villeneuve d’Ascq.

Gratuit !

Château de Flers Chemin du Chat Botté, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 93 19 26 »}, {« type »: « email », « value »: « ot@villeneuvedascq-tourisme.eu »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T15:00:00+02:00 – 2023-06-21T18:00:00+02:00

2023-06-21T15:00:00+02:00 – 2023-06-21T18:00:00+02:00

fête de la musique animation famille