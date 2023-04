Balade vélo pour rejoindre l’exposition « Range ta chambre » à la gare Saint Sauveur de Lille Château de Flers Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Balade vélo pour rejoindre l’exposition « Range ta chambre » à la gare Saint Sauveur de Lille Château de Flers, 4 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. Balade vélo pour rejoindre l’exposition « Range ta chambre » à la gare Saint Sauveur de Lille Dimanche 4 juin, 09h45 Château de Flers Gratuit – Inscriptions en ligne Dimanche 4 Juin – Balade vélo pour rejoindre l’exposition « Range ta chambre » à la gare Saint Sauveur de Lille avec l’Office de tourisme

Départ du château de Flers à 9h45, arrivée vers 11h et 1h de visite de l’exposition sur place Pique-nique vers 12h puis départ entre entre 13h et 13h30 Inscriptions Inscriptions via le formulaire en ligne sur le site de l’Office de Tourisme : https://villeneuvedascq-tourisme.eu/ Château de Flers Chemin du chat botté. 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://villeneuvedascq-tourisme.eu/ »}] [{« link »: « https://villeneuvedascq-tourisme.eu/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T09:45:00+02:00 – 2023-06-04T13:30:00+02:00

