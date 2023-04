Conférence médiation sur la faune sauvage Château de Flers Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Conférence médiation sur la faune sauvage Château de Flers, 20 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. Conférence médiation sur la faune sauvage Samedi 20 mai, 10h00 Château de Flers Gratuit – Inscriptions en ligne Samedi 20 mai 10h-12h Conférence médiation sur la faune sauvage – Château de Flers avec LPO Nord

Découverte des 12 commandements pour porter secours à un animal en détresse. Et comme il vaut mieux prévenir que guérir, nous présentons les causes de détresses rencontrées par la faune sauvage et tentons de trouver des solutions pour limiter les dangers. » Inscriptions Inscriptions via le formulaire en ligne sur le site de l’Office de Tourisme : https://villeneuvedascq-tourisme.eu/ Château de Flers Chemin du chat botté. 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://villeneuvedascq-tourisme.eu/ »}] [{« link »: « https://villeneuvedascq-tourisme.eu/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

