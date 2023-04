Exposition du photographe Pascal Vitse Château de Flers Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Exposition du photographe Pascal Vitse Château de Flers, 6 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. Exposition du photographe Pascal Vitse 6 – 25 mai Château de Flers Entrée libre L’Office de Tourisme invite Pascal Vitse à exposer au château de Flers Les lignes, et d’abord la ligne de tension. Photographies visant à la sculpture : abstraire le corps, lui chercher un modelé, une certaine douceur aussi. Lumière physique, ici corpusculaire, index striés de la fragilité (cheveux, grain de la peau, cela même au cœur des jeux d’ombres à la recherche inévitable du dessin). Corps lignés plutôt que subtils, soulignés au crayon photographique.

Du contact de la ligne et de l’ombre, nous pourrions dire finalement ceci : la ligne permettrait, non pas d’enregistrer la qualité de l’ombre mais, plus immédiatement, son existence insu. Exposition visible du mardi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, et le samedi matin de 9h à 12h, en salle Desrousseaux (en face de l’accueil de l’Office de Tourisme). Entrée libre. Vernissage le vendredi 5 mai, de 16h à 18h. Evénément soutenu par nos partenaires institutionnels la MEL, l’Agence d’attractivité Hello Lille et la Ville de Villeneuve d’Ascq Château de Flers Chemin du Chat Botté, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 93 19 26 »}, {« type »: « email », « value »: « ot@villeneuvedascq-tourisme.eu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

