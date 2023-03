WEEKEND ILLUSTRATION #2 – Light Painting au château de Flers Château de Flers Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

WEEKEND ILLUSTRATION #2 – Light Painting au château de Flers Château de Flers, 15 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. WEEKEND ILLUSTRATION #2 – Light Painting au château de Flers Samedi 15 avril, 20h30 Château de Flers 5€ sur inscription Light Painting monumental dans la cour du château de Flers Dans le cadre du Week-end Illustration, l’Office de Tourisme vous invite à participer à un Light Painting géant à la tombée de la nuit ! Le Light Painting c’est quoi?

C’est une technique photo qui permet de créer des motifs avec des lumières ! Un moyen de s’amuser et de créer une oeuvre originale et collective.

Guidés par nos équipes, vous serez munis d’une lampe avec laquelle vous dessinerait des formes pour créer une grande composition. Rendez-vous dans la cour du château de Flers à 20h30

5€ par personne sur inscription.

Réservez vos places ici : https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/weekend-illustration-2-light-painting

