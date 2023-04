WEEKEND ILLUSTRATION #2 – Conférences de la Boucle du Dessin – « De la page blanche à la BD imprimée : le processus créatif dévoilé » Château de Flers Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

WEEKEND ILLUSTRATION #2 – Conférences de la Boucle du Dessin – « De la page blanche à la BD imprimée : le processus créatif dévoilé » Château de Flers, 15 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. WEEKEND ILLUSTRATION #2 – Conférences de la Boucle du Dessin – « De la page blanche à la BD imprimée : le processus créatif dévoilé » 15 et 16 avril Château de Flers Gratuit sans inscription Les coulisses de la créationd d’une bande dessinée dévoilés ! Avis aux amateurs, aux lecteurs inconditionnels, aux curieux… La Boucle du Dessin, maison d’édition indépendante à l’origine de la série de BD Lille Mystérieuse, vous dévoilent tous les secrets de la création d’une BD ! Du scénario au storyboard, en passant par les étapes de line, de couleur et d’impression, plongez dans l’univers créatif des artistes de Lille mystérieuse, BD locale sur la métropole lilloise. Ces conférences sont accompagnées d’une exposition incontournable pour les passionnés de bande dessinée et les curieux qui souhaitent en savoir plus sur le processus de création de ce média artistique fascinant.

Samedi à 16h et à 18h

Dimanche à 15h et à 17h

Gratuit sans réservation

Salle des colloques du Château de Flers, à l’étage

Château de Flers, chemin du Chat Botté à Villeneuve d’Ascq

+33 (0)3 20 43 55 75

Château de Flers Chemin du Chat Botté, 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

2023-04-15T16:00:00+02:00 – 2023-04-15T17:00:00+02:00

2023-04-16T17:00:00+02:00 – 2023-04-16T18:00:00+02:00 conférence bande dessinée La Boucle du Dessin

