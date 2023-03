WEEKEND ILLUSTRATION #2 – marché des illustrateurs, expos et conférences au château de Flers Château de Flers Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

WEEKEND ILLUSTRATION #2 – marché des illustrateurs, expos et conférences au château de Flers Château de Flers, 15 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. WEEKEND ILLUSTRATION #2 – marché des illustrateurs, expos et conférences au château de Flers 15 et 16 avril Château de Flers Entrée libre sauf balade dessinée avec Océane Azeau Le château de Flers célèbre l’illustration sous toutes ses formes ! Dans le cadre du Week-end Illustration, le château de Flers invite les artistes métropolitains à exposer, mener des ateliers et tenir un marché ! Marché des illustrateurs et illustratrices Durant tout le week-end, rencontrez les talents de la métropole lors d’un marché de l’illustration.

Venez rencontrer, dans l’ordre alphabétique : Garance Anrys Illustration, décorations murales pour toute la famille et papeteries à messages créées et imprimées avec amour.

Balalaïka, sérigraphies colorées sur du beau papier, stickers et illustrations autour du japon et des insectes.

La Boucle du Dessin, maison d’édition à l’origine des BD Lille Mystérieuse.

Florianosaure, il aime plein de trucs, mais surtout les bandes dessinées, le rock et roll et les animaux.

Hello Mr Nzo, personnages emblématiques dans un univers coloré, humain et poétique.

L’ILLU, galerie d’illustrations originales en édition limitée.

La librairie Les Lisières – avec rencontre et dédicace de Nicolas Haverland.

Nicokkfoury, illustrations architecturales à l’encre qui font voyager.

Julien Nowak – illustrations naturalistes, illustrations naturalistes pour nous montrer toute la beauté du monde qui nous entoure.

Pipit Cognito, un oiseau qui fait de la linogravure sur papier et textile, de la reliure, du papier et de la couture !

Tifalia, travail poétique et délicat autour des corps, des fleurs, qu’elle pare d’or. Samedi et dimanche de 14h à 19h, entrée gratuite Exposition « Voyages et paysages », les travaux d’Océane Azeau, illustratrice A travers l’encre, la gouache ou encore les crayons de couleur, Océane Azeau est une illustratrice lilloise qui explore dans ses images la nature, ses paysages et ses animaux. Forêts, montagnes, jardins, blaireaux, ours, mésanges ; venez découvrir son univers lors de son exposition au château de Flers.

Vernissage samedi 15 à 17h30

Samedi et dimanche 15 et 16 avril de 14h à 19h

Puis du mardi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 18h

Et le samedi de 9h à 12h

Jusqu’au 29 avril

Entrée libre – salle Desrousseaux face à l’accueil de l’Office de Tourisme Balade dessinée avec l’artiste – dimanche 16 de 14h30 à 15h45

L’illustratrice Océane Azeau vous propose un atelier sous forme de balade dessinée : après une présentation de son travail, partez observer la nature présente aux alentours du Château de Flers, carnet à la main et crayons dans l’autre. Aucun niveau prérequis, si ce n’est votre envie et votre sensibilité.

A partir de 8 ans. 5 euros par personne, matériel fournis.

Sur inscription en ligne : https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/atelier-dessin-avec-oceane-azeau-illustratrice Exposition « De la page blanche à la BD imprimée : le processus créatif dévoilé » par la Boucle du Dessin Découvrez les étapes de création d’une bande dessinée à travers notre exposition. Du scénario au storyboard, en passant par les étapes de line, de couleur et d’impression, plongez dans l’univers créatif des artistes de Lille mystérieuse, BD locale sur la métropole lilloise. Une exposition incontournable pour les passionnés de bande dessinée et les curieux qui souhaitent en savoir plus sur le processus de création de ce média artistique fascinant.

Samedi et dimanche, de 14h à 19h – salle des colloque à l’étage

Entrée libre Conférences par la Boucle du Dessin sur le processus de création d’une bande dessinée La Boucle du Dessin, maison d’édition indépendante à l’origine de la série Lille Mystérieuse, vous raconte l’envers du décor de la création d’une bande dessinée.

Samedi à 16h et à 18h

Dimanche à 15h et 17h – entrée gratuite, salle des colloques à l’étage

https://openagenda.com/agendas/46725669/events/86409304 Rencontre et dédicaces avec Nicolas Haverland, illustrateur villeneuvois Dans le cadre de l’exposition organisée à La librairie Les Lisière, Nicolas Haverland, illustrateur villeneuvois, viendra discuter de son travail.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces sur le stand des Lisières au marché.

Samedi à 14h

Entrée libre – salle des colloques à l’étage Light Painting Monumental A la nuit tombée, l’Office de Tourisme vous invite à participer à un Light Painting monumental dans la cour du château!

Samedi 15, de 20h30 à 22h

Chemin du Chat Botté, 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « ot@villeneuvedascq-tourisme.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 20 43 55 75 »}] [{« link »: « https://www.etsy.com/fr/shop/GaranceAnrys »}, {« link »: « https://mulletjustine.wixsite.com/graphisme/illustration »}, {« link »: « https://laboucledudessin.com/ »}, {« link »: « https://www.floriannalenne.com/ »}, {« link »: « https://www.galerielillu.com/ »}, {« link »: « https://www.leslisieres.com/ »}, {« link »: « https://www.nicokkfoury.com »}, {« link »: « https://www.julien-nowak-illustrations.fr/ »}, {« link »: « https://pipitcognito.bigcartel.com »}, {« link »: « https://www.tifalia.com/ »}, {« link »: « https://openagenda.com/agendas/46725669/events/92067385 »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/atelier-dessin-avec-oceane-azeau-illustratrice »}, {« link »: « https://openagenda.com/agendas/46725669/events/86409304 »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/weekend-illustration-2-light-painting »}, {« link »: « https://openagenda.com/agendas/46725669/events/28346098 »}, {« link »: « https://openagenda.com/agendas/46725669/events/78274503 »}]

2023-04-15T14:00:00+02:00 – 2023-04-15T19:00:00+02:00

2023-04-16T14:00:00+02:00 – 2023-04-16T19:00:00+02:00 week-end illustration marché de créateurs Galerie L’ILLU avec les œuvres de Jackline, Roxane Campoy, Camille Cauvez, Andrea Espier, Julien Legars et Clouk

