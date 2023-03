L’Histoire en chansons Château de Flers Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

L’Histoire en chansons Château de Flers, 30 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. L’Histoire en chansons Jeudi 30 mars, 18h30 Château de Flers Entrée libre sur inscription préalable auprès de gecollet16@gmail.com L’Association pour l’amitié entre Villeneuve d’Ascq et Leverkusen (Aaval) organise une conférence jeudi 30 mars 2023 à 18h30 au Château de Flers, sur le thème « Une petite histoire des relations franco-allemandes en chansons ».

Entrée libre sur inscription préalable auprès de gecollet16@gmail.com Château de Flers Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « gecollet16@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:gecollet16@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T18:30:00+02:00 – 2023-03-30T20:00:00+02:00

Château de Flers
Adresse Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d'Ascq
Ville Villeneuve-d'Ascq
Departement Nord

Villeneuve-d'Ascq Nord