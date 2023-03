Rencontres des Ambassadeurs Château de Flers Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Rencontres des Ambassadeurs Château de Flers, 18 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Rencontres des Ambassadeurs Samedi 18 mars, 10h00 Château de Flers Entrée libre L’Office de Tourisme recherche ses ambassadeurs et ambassadrices ! Vous habitez Villeneuve d’Ascq et ses environs, vous en êtes fiers ? Vous avez envie de partager votre engouement, de rencontrer de nouvelles personnes et de vous investir auprès d’une association dynamique ? Alors devenez ambassadeur de l’Office de Tourisme ! Être ambassadeur, c’est : Bénéficier de nos offres d’adhésion

Participer à nos festivités

Être formé aux visites guidées sur l’histoire de la ville

Se mettre dans la peau d’un professeur des années 30 à la Classe-Musée Vous êtes partants ? Alors rejoignez-nous pour les Rencontres des Ambassadeurs, au Château de Flers le samedi 18 mars à 10h ! Château de Flers Chemin du Chat Botté, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « ot@villeneuvedascq.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 20 43 55 75 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T12:00:00+01:00

