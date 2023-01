Conférence L’IIliade et l’Odyssée d’Homère pour les nuls et pour les gens du Nord Château de Flers Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Entrée gratuite

L’association du jumelage entre Villeneuve d’Ascq et Haïdari (AJVAH) organise une conférence vendredi 10 février 2023 à 19h au Château de Flers. Château de Flers Chemin du chat botté 59650 Villeneuve d’Ascq Saint-Sauveur Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France L’association du jumelage entre Villeneuve d’Ascq et Haïdari (AJVAH) organise une conférence vendredi 10 février 2023 à 19h au Château de Flers.

Elle aura pour titre « L’IIliade et l’Odyssée d’Homère pour les nuls et pour les gens du Nord » et sera animée par Jean-Claude Vanhoutte.

Entrée gratuite et cocktail de spécialités grecques à l’issue de la conférence.

