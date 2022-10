Light Painting géant au château de Flers – La Nuit des Châteaux Château de Flers Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Gratuit sur réservation

Participez à la création d’une œuvre de Light Painting collective ! handicap moteur mi Château de Flers Chemin du Chat Botté, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/light-painting-geant-au-chateau-de-flers-la-nuit-des-chateaux »}] Light Painting géant au château de Flers La Nuit des Châteaux Une animation ludique et créative pour toute la famille ! Pour célébrer la Nuit des Châteaux, l’Office de Tourisme vous invite à une activité collective et créative ! A la nuit tombée, dans la cour du château de Flers, créez une fresque géante et collective en peignant en live avec de la lumière… Oui oui, c’est possible ! Et en plus c’est fun. • Samedi 22 octobre à 19h

• RV dans la cour du château de Flers, chemin du Chat Botté à Villeneuve d’Ascq

• Gratuit sur réservation sur https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/light-painting-geant-au-chateau-de-flers-la-nuit-des-chateaux

• Informations au +33(0) 3 20 43 55 75

