Château de Flers – Week-end Halloween Château de Flers, 27 octobre 2023, Flers.

Flers,Orne

Jeu de piste sur inscription: 45 minutes

concours de déguisements d’Halloween

Participez au concours du meilleur déguisement d’Halloween! Le (la) gagnant(e) sera contacté (e) le jeudi 2 novembre

Le château sera décoré aux couleurs d’Halloween ! Le musée vous propose des livrets jeux, des costumes mais également deux espaces enfants. De quoi s’amuser pendant les vacances !.

2023-10-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-10-27 18:00:00. .

Château de Flers

Flers 61100 Orne Normandie



Scavenger hunt with registration: 45 minutes

halloween costume contest

The castle will be decorated in Halloween colors! The museum offers game booklets, costumes and two children’s areas. A lot of fun during the vacations!

Búsqueda del tesoro con inscripción: 45 minutos

concurso de disfraces de Halloween

¡Participa en el concurso al mejor disfraz de Halloween! Nos pondremos en contacto con el ganador el jueves 2 de noviembre

El castillo estará decorado con los colores de Halloween El museo ofrecerá cuadernillos de juegos y disfraces, así como dos zonas infantiles. ¡Toda la diversión que necesita para las fiestas!

Schnitzeljagd nach Anmeldung: 45 Minuten

halloween-Kostümwettbewerb

Nehmen Sie am Wettbewerb um das beste Halloween-Kostüm teil! Der/die Gewinner/in wird am Donnerstag, den 2. November benachrichtigt

Das Schloss wird in den Farben von Halloween dekoriert! Das Museum bietet Ihnen Spielbücher, Kostüme und zwei Kinderbereiche. Hier können Sie sich während der Ferien amüsieren!

