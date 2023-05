Visite de l’exposition et atelier en langue des signes françaises Château de Flers, 15 octobre 2023, Flers.

Flers,Orne

Découverte de l’exposition et ateliers proposés par la médiatrice du musée et interprétés en LSF (langue des signes française) par Elsa Glückman-Bertoli, pour tous (sourds et entendant) et pour toute la famille (enfants et adultes). Gratuit, sur inscription..

2023-10-15 à 14:30:00 ; fin : 2023-10-15 16:00:00. .

Château de Flers

Flers 61100 Orne Normandie



Discovery of the exhibition and workshops proposed by the museum mediator and interpreted in LSF (French sign language) by Elsa Glückman-Bertoli, for all (deaf and hearing) and for the whole family (children and adults). Free of charge, upon registration.

Descubrimiento de la exposición y talleres ofrecidos por la mediadora del museo e interpretados en LSF (lengua de signos francesa) por Elsa Glückman-Bertoli, para todos (sordos y oyentes) y para toda la familia (niños y adultos). Gratuito, previa inscripción.

Entdeckung der Ausstellung und Workshops, die von der Vermittlerin des Museums angeboten und von Elsa Glückman-Bertoli in LSF (französische Gebärdensprache) gedolmetscht werden, für alle (gehörlos und hörend) und für die ganze Familie (Kinder und Erwachsene). Kostenlos, nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-05-26 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme