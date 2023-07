Expositions au château de Flers Château de Flers Flers, 16 septembre 2023, Flers.

16 et 17 septembre Château de Flers 10 euros par personne, entrée gratuite pour les moins de 12 ans

Expositions Domé artiste peintre et Mercédes Créations Céramique.

Château de Flers 2, rue de l’église 62270 Flers Flers 62270 Pas-de-Calais 06 88 59 74 32 La seigneurie de Flers était érigée au 18ème siècle par le comte de Flandres.

Le château médiéval de Flers défendait la voie de transport de blé entre l’Artois et les grandes villes de Flandre : Ypres, Bruges et Gand.

En 1776 la forteresse tombée en ruine était démolie et remplacée par le château actuel de style Louis XVI.

Le château avec les écuries, le pigeonnier et le pavillon d’entrée forment un ensemble architectural remarquable dans les-Hauts-de-France.

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Flers