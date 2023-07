Spectacle de jonglerie au Château de Flers : Formidable Chateau de Flers de Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq, 17 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Dimanche 17 septembre, spectacle Formidable à 17h45 – Durée 50 min.

La Jonglerie possède une histoire, une longue histoire pleine de légendes et d’exploits incroyables. Mais beaucoup l’ignorent. Pas notre Gentleman Jongleur, qui se propose de tout vous raconter de façon ludique et interactive.

Des égyptiennes au monde «moderne », des pommes aux boulets de canon, le public découvrira que la jonglerie est un art universel, et que finalement on peut jongler…avec tout ce qui nous passe entre les mains !

Chateau de Flers de Villeneuve d’Ascq Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord +33 (0)3 20 43 55 71 https://www.villeneuvedascq.fr/chateau-de-flers-1 Petit château construit au milieu du XVIIème siècle (date inscrite sur la façade : 1661), il a connu certaines modernisations au XVIIIème siècle avant d’être transformé en ferme après la Révolution. Il représente le style baroque flamand, avec ses pignons en « pas-de-moineaux » et ses décors de pierres de Lezennes en relief sur la brique, notamment sur les arcades de la cour. Il héberge aujourd’hui l’Office de Tourisme et le Service Culture de la Ville. Dans ses caves, un musée présente des expositions temporaires aux des scénographies modernes et interactives, sur des thèmes très variés qui vont de l’archéologie à l’histoire locale et évoquent aussi l’art, les sciences ou l’architecture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:45:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

