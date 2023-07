Spectacle au Château de Flers : Waters – A pieds Joints Chateau de Flers de Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq, 17 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Spectacle au Château de Flers : Waters – A pieds Joints Dimanche 17 septembre, 14h45, 15h45, 16h45 Chateau de Flers de Villeneuve d’Ascq Entrée libre

Dimanche 17 septembre à 14h45, 15h45 et 16h45 Spectacle Waters – A pieds Joints – durée 45 min

À PIEDS JOINTS est un soin euphorisant et farfelu proposé par 4 chanteur.euse.s/comédien.ne.s. Lucy Martin, chercheuse en médecine vibratoire propose une expérience unique pour nous réconcilier, le temps d’un spectacle, avec nos orteils, talons et voûtes plantaires.

Dans une ambiance joyeuse et saugrenue, elle remet au goût du jour les thermes pour petits, moyens et grands petons. Eau chaude, glacée, argileuse, infusée de thé, d’onguents bienfaisants, c’est vous qui choisissez selon l’humeur du moment. Trempez vos pieds (pour de vrai !) dans les eaux préparées par cette passionnée. Toutes les eaux de Lucy sont bonnes pour apporter bien-être, calme, remise en forme et en joie.

Laissez-vous emporter dans ce tourbillon de chants polyphoniques, chorégraphiés et malicieux, pour apprivoiser votre pudeur… les doigts de pieds en éventail.

Chateau de Flers de Villeneuve d’Ascq Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord +33 (0)3 20 43 55 71 https://www.villeneuvedascq.fr/chateau-de-flers-1 Petit château construit au milieu du XVIIème siècle (date inscrite sur la façade : 1661), il a connu certaines modernisations au XVIIIème siècle avant d’être transformé en ferme après la Révolution. Il représente le style baroque flamand, avec ses pignons en « pas-de-moineaux » et ses décors de pierres de Lezennes en relief sur la brique, notamment sur les arcades de la cour. Il héberge aujourd’hui l’Office de Tourisme et le Service Culture de la Ville. Dans ses caves, un musée présente des expositions temporaires aux des scénographies modernes et interactives, sur des thèmes très variés qui vont de l’archéologie à l’histoire locale et évoquent aussi l’art, les sciences ou l’architecture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:45:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:45:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Hervé Escario