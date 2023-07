Visite guidée du Château de Flers Chateau de Flers de Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq, 16 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Visite guidée du Château de Flers 16 et 17 septembre Chateau de Flers de Villeneuve d’Ascq Sans inscription

Samedi 16 à 15h et dimanche 17 septembre à 15h, venez découvrir l’architecture et l’histoire du château de Flers de Villeneuve d’Ascq.

Cet édifice composé de grès, briques et pierres de Lezennes a traversé les siècles depuis sa construction en 1661. Protégé au titre des Monuments Historiques par inscription, il fait partie des bâtiments les plus remarquables de la ville.

Chateau de Flers de Villeneuve d’Ascq Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord +33 (0)3 20 43 55 71 https://www.villeneuvedascq.fr/chateau-de-flers-1 Petit château construit au milieu du XVIIème siècle (date inscrite sur la façade : 1661), il a connu certaines modernisations au XVIIIème siècle avant d’être transformé en ferme après la Révolution. Il représente le style baroque flamand, avec ses pignons en « pas-de-moineaux » et ses décors de pierres de Lezennes en relief sur la brique, notamment sur les arcades de la cour. Il héberge aujourd’hui l’Office de Tourisme et le Service Culture de la Ville. Dans ses caves, un musée présente des expositions temporaires aux des scénographies modernes et interactives, sur des thèmes très variés qui vont de l’archéologie à l’histoire locale et évoquent aussi l’art, les sciences ou l’architecture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

