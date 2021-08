Fareins Château de Fléchères Ain, Fareins Château de Fléchères Château de Fléchères Fareins Catégories d’évènement: Ain

Fareins

Château de Fléchères Château de Fléchères, 18 septembre 2021, Fareins. Château de Fléchères

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Fléchères

Visite du parc et des cuisines du XVIIe siècle non commentées.

Tarif visite des appartements: 10 € . Gratuit pour les moins de 18 ans.

Fléchères est le plus grand château du XVIIe siècle de la région lyonnaise. Château de Fléchères Allée de Fléchères 01480 Fareins Fareins Le Goulu Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Fareins Autres Lieu Château de Fléchères Adresse Allée de Fléchères 01480 Fareins Ville Fareins lieuville Château de Fléchères Fareins