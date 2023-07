Visite guidée Château de Fins Dun-le-Poëlier, 16 septembre 2023, Dun-le-Poëlier.

Dans un cadre enchanteur, le château de Fins vous ouvre ses portes au travers des différents bâtiments qui le composent. Une chapelle seigneuriale et un colombier du XVe siècle, le château par lui-même dont certains éléments remontent au XVe sièlce, les bâtiments annexes, chenil, écurie, orangerie datent pour la plupart du XIXe siècle.

Le fief de Fins est érigé en baronnie en 1461 et verra passer de nombreuses familles berrichonnes comme les de Rabeau, les de la Brosse, les de la Marche et les de Lestangs qui se feront appeler les de Lestangs de Fins. Visite extérieure d’environ 1 heure.

Château de Fins 36210 Dun-le-Poëlier Dun-le-Poëlier 36210 Indre Centre-Val de Loire 06 10 74 18 66 http://www.hierenpaysdebazelle.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 10 74 18 66 »}, {« type »: « email », « value »: « stiverjeanluc@orange.fr »}] Construit sur les bords du Fouzon, ce château se trouve dans un cadre remarquable. Plusieurs constructions se sont succédées avec les familles de la Brosse, de la Marche et de Lestang pour les plus célèbres. Il reste encore quelques bâtis du XVe siècle comme la chapelle seigneuriale et le colombier. Le bâtiment principal a été totalement transformé au XVIIIe et XIXe siècles.

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

