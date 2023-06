Découvrez le château accompagné par un guide Château de Fiches Verniolle Verniolle Catégories d’Évènement: Ariège

Au cœur d'un domaine de 50 ha de bois et de pâturages, cette ancienne demeure propose aux visiteurs de découvrir, outre sa vieille cuisine, sa bibliothèque et son escalier du XVe siècle, un salon au plafond peint, daté du XVIe siècle, représentant un bestiaire exceptionnel d'une quarantaine d'animaux. Les peintures du plafond d'un deuxième salon sont datées du XVIIe siècle.

Découvrez le château accompagné par un guide
Château de Fiches Verniolle
Dimanche 17 septembre, 16h30
3€. Entrée libre. Visite avec la propriétaire.
Château de Fiches Lieu-dit Fiches, 09340 Verniolle
Route ou train jusqu'à Pamiers. Route de Pamiers à Verniolle. A Verniolle, prendre direction Saint-Félix de Rieutort D10.

