Exposition : L’Humble Bic Château de Ferrand, 5 avril 2023, Saint-Hippolyte.

Du 5 avril au 31 août 2023, le musée de la Création Franche dévoile une sélection d’œuvres issues de ses collections au Château de Ferrand à Saint Emilion.

« L’Humble Bic » est née d’un constat, celui de la surreprésentation du stylo à bille dans la collection du musée de la Création Franche. Il s’agit d’une exposition de 62 œuvres de la collection du musée de la Création France qui ont toutes comme point commun le recours au stylo bille.

Cette exposition prend place dans un lieu atypique et habituellement confidentiel : le chai à barriques du Château de Ferrand.

Exposition hors les murs – Entrée libre et gratuite.

2023-04-05 à ; fin : 2023-08-31 . EUR.

Château de Ferrand Lieu-dit Ferrant

Saint-Hippolyte 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



From April 5 to August 31, 2023, the Museum of Frankish Creation unveils a selection of works from its collections at the Château de Ferrand in Saint Emilion.

« L?Humble Bic » was born from the fact that the ballpoint pen is over-represented in the collection of the Musée de la Création Franche. It is an exhibition of 62 works from the collection of the Museum of French Creation which all have in common the use of the ballpoint pen.

This exhibition takes place in an atypical and usually confidential place: the barrel cellar of the Château de Ferrand.

Exhibition outside the walls – Free entrance

Del 5 de abril al 31 de agosto de 2023, el Musée de la Création Franche presenta una selección de obras de sus colecciones en el Château de Ferrand, en Saint Emilion.

« L’Humble Bic » nace del hecho de que el birógrafo está sobrerrepresentado en la colección del Musée de la Création Franche. Se trata de una exposición de 62 obras de la colección del Musée de la Création Franche que tienen en común el biros.

Esta exposición tiene lugar en un lugar atípico y habitualmente confidencial: la bodega de barricas del Château de Ferrand.

Exposición extramuros – Entrada gratuita

Vom 5. April bis zum 31. August 2023 zeigt das Musée de la Création Franche eine Auswahl von Werken aus seinen Sammlungen im Château de Ferrand in Saint Emilion.

die Ausstellung « L’Humble Bic » entstand aus der Feststellung, dass der Kugelschreiber in der Sammlung des Musée de la Création Franche überrepräsentiert ist. Es handelt sich um eine Ausstellung von 62 Werken aus der Sammlung des Musée de la Création France, die alle als Gemeinsamkeit den Einsatz von Kugelschreibern haben.

Die Ausstellung findet an einem atypischen und normalerweise vertraulichen Ort statt: dem Fasskeller des Château de Ferrand.

Ausstellung außerhalb der Mauern – Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-03-27 par OT Saint-Emilion